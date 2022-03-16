YİYİP İÇİP, GEZEREK 10 BİN LİRA DOLANDIRDI - Haberler

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YİYİP İÇİP, GEZEREK 10 BİN LİRA DOLANDIRDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Antalya'da yemek yediği restoranlar ile bindiği taksilere çeşitli bahanelerle para ödemeyip, yaklaşık 10 bin lira dolandıran Ozan A. (42), polis tarafından yakalandı.

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - Antalya'da yemek yediği restoranlar ile bindiği taksilere çeşitli bahanelerle para ödemeyip, yaklaşık 10 bin lira dolandıran Ozan A. (42), polis tarafından yakalandı.

Polisi harekete geçiren dolandırıcılık olayları, çeşitli tarihlerde Muratpaşa ilçesine bağlı mahallelerde meydana geldi. Restoranlarda yemek yedikten sonra 'Yanda oturuyorum, parayı bozdurup geleyim', bindiği taksilerle gideceği yere ulaştıktan sonra 'Parayı evden alıp geliyorum' diyerek ortadan kaybolan Ozan A.'nın, girdiği apartmanlarda ise kapısını çaldığı dairede oturanlara 'Alt komşunuzum, taksiye bozuk para vereceğim' diyerek dolandırdığı ortaya çıktı. 30'A YAKIN KİŞİYİ DOLANDIRDI

Benzer yöntemlerle dolandırılan 12 kişinin şikayeti üzerine harekete geçen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Ozan A.'yı bir işyerinde otururken yakaladı. Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınan Ozan A., suçlamaları kabul etti. Şüphelinin, 30'a yakın kişiyi aynı yöntemle dolandırdığı belirlendi. Dolandırılan para miktarının ise 10 bin lira olduğu tespit edildi.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Ozan A.'nın, bazı işletmelere girip para aldıktan sonra ortadan kaybolma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

YİYİP İÇİP, GEZEREK 10 BİN LİRA DOLANDIRDI

YİYİP İÇİP, GEZEREK 10 BİN LİRA DOLANDIRDI

YİYİP İÇİP, GEZEREK 10 BİN LİRA DOLANDIRDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dolandırıcılık, Muratpaşa, Antalya, Polis, Güncel, Haberler

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