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Yiyecek Arayan Tilki Elazığ Şehir Merkezinde Görüntülendi

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Elazığ'da doğal ortamında yiyecek bulamayan bir tilki, şehir merkezine inerek Harput Mahallesi'nde yiyecek aradı. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Elazığ'da yiyecek arayan tilki şehir merkezine indi

ELAZIĞ - Elazığ'da doğal ortamında yiyecek bulamayan tilki şehir merkezinde görüntülendi.

Elazığ'da doğal ortamında yiyecek bulmakta zorlanan tilki, tarihi Harput Mahallesi'nde görüldü. Çevrede yiyecek bulmaya çalışan tilki, gezdikten sonra gözden kayboldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Yiyecek Arayan Tilki Elazığ Şehir Merkezinde Görüntülendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - Güncel
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