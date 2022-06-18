Yine aynı manzara! 40 saniye geç kalan da kimliğini evde unutan da YKS'ye giremedi

81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen YKS'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı. Saatler 10.00'ı gösterdiğinde okul kapıları kapatılırken, adaylar aileleriyle son kez sarılıp içeri girdi.

40 SANİYE İLE KAÇIRDI

Saatler 10.15'i gösterdiğinde ise adayların sınav maratonu başladı. Bursa'da bir okulda sınava girmek için gelen öğrenci kapı kapatıldıktan 40 saniye sonra geldiği için içeri alınmazken, evde kimliklerini unutan 4 öğrenci de sınava giremedi. Öğrenciler gözyaşlarına boğulurken, aileleri ve diğer öğrenci velileri tesellide bulundu.

POLİS YETİŞTİRDİ

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi girişinde ise kimliklerinin yanında bulunmadığını fark eden adaylar Efe Zile ile Ali Erdem Küpçü endişeye kapıldı. Bunun üzerine Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi'nde görevli motosikletli polis iki adayı alıp evlerine götürdü. Öğrenciler, kimliklerini almalarının ardından son anda sınav binasına yetişti. Sınava yetiştiğine çok sevinen öğrenci Ali Erdem Küpçü'nün arkadaşı Nagehan Gül, "Telaşla 'kimliğimizi unuttuk' dedik. Polis ağabeyimiz yardımcı oldu sağ olsun" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Güncel