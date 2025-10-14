Yılmaz Tunç, Ankara 2 No'lu Barosu Başkanı Gökhan Ağdemir'i Ağırladı

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara 2 No'lu Barosu Başkanı Gökhan Ağdemir'i Bakanlıkta kabul etti.

Tunç, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin, "Ankara 2 No'lu Barosu Başkanı Gökhan Ağdemir'le Bakanlığımızda bir araya geldik. Adaletin tecellisinde aktif rol oynayan, bireylerin ve toplumun haklarını koruyan avukatlarımızın en iyi şartlarda görev yapması için yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirdik. Baro Başkanımıza nazik ziyareti için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.