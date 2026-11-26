Yılmaz, denetimin süratle tamamlanacağını, DDK kapsamının genişletildiğini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Yılmaz, denetimin mümkün olan en kısa sürede ve süratle tamamlanacağını belirtti. Yılmaz, olayla ilgili yargı sürecinde işlemlerin kapsamı genişlediği için Devlet Denetleme Kurulunun çalışmasının kapsamının da genişletildiğini söyledi.
Yılmaz: "Denetim mümkün olan en kısa sürede ve süratle tamamlanacaktır. Olayla ilgili yargı sürecinde işlemlerin kapsamı genişlediği için Devlet Denetleme Kurulunun çalışmasının kapsamı da genişletilmiştir"
Kaynak: AA