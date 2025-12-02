Yılkı Atları Tarım Arazilerine İndi

Isparta'nın Aksu ilçesinde yiyecek arayan yılkı atlarının kara yolu çevresindeki tarım arazileri ile yerleşim alanlarının yakınına gelmesi dron ile görüntülendi.

İlçe genelinde sayıları 500'ü geçen yılkı atları otlaklar yetersiz kaldığı için tarım alanlarına yöneldi.

Yaylalarda yaban hayatı sürdüren yılkı atları, yiyecek bulmak için Akçaşar Mahallesi'ndeki bahçelere kadar indi. Tarım alanlarında 20'li ve 30'lu gruplar halinde dolaşan yılkı atları, zaman zaman trafik güvenliğini de tehlikeye düşürdü.

Dron görüntülerinde yılkı atlarının grup halinde dolaştıkları ve tarım arazilerinde beslendikleri görülüyor.