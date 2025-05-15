"Yılın Vakfı" ödülü verilen Mehir Vakfı çalışmalarını hızlandıracak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yılın Vakfı Ödülü verilen Mehir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özdemir, Aile Yılı'nda çalışmaları hızlandıracaklarını söyledi.

Özdemir, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, aileye odaklanan ve yuva kurmayı kutsal gören bir anlayışla yaklaşık 30 yıldır çalıştıklarını dile getirdi.

Birçok ülkede binlerce gencin yuva kurmasına katkıda bulunduklarını anlatan Özdemir, ihtiyaç sahibi gençlerin yuva kurması için çeyiz ve ev eşyası desteği yanında toplu nikah organizasyonları düzenlediklerini anımsattı.

Özdemir, gençlerin farklı gerekçelerle evlilikten uzak durmalarının önüne geçmek için dayanışmanın artırılması gerektiğine işaret ederek, "Topluma hizmetin sadece maddi yardımla sınırlı olmadığının altını çizmek isteriz. Vakıflar, faaliyet alanları yanında değer inşa eden, bilinç geliştiren ve geleceğe yön veren yapılar olmalıdırlar. Gelişmeleri yakından takip etmeli, ilmin ve bilimin rehberliğinden de yararlanmalıdırlar." diye konuştu.

"Bu ödülü almanın sorumluluğumuzu kat be kat artırdığının farkındayız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yürüttükleri çalışmaların ödüllendirildiğini belirten Özdemir, şöyle devam etti:

"Zat-ı devletleri, vefa göstermenin en kıymetli timsalidir ve Vakıflar Haftası'nın 101. yılında Mehir Vakfı'na, 'Yılın Vakfı' sıfatıyla teveccühte bulunmuşlardır. 'Yılın Vakfı' ilan edilmenin ve bu ödülü almanın sorumluluğumuzu kat be kat artırdığının farkındayız. Ancak marifetin taltifi bizleri daha azimli çalışmaya motive etmiştir. Dün olduğundan daha fazla olmak üzere 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla toplumsal anlamda sorumluluk almaya, devletin temeli olan aile için mücadele etmeye devam edeceğiz. Giderek düşen evlenme oranlarını artırmak, ailelerin parçalanmasını önlemek için çaba göstermeyi sürdüreceğiz. Mutlu, huzurlu, inançlı yuvalar kurmaya daha fazla gayret göstereceğiz."

Deprem bölgesinde düzenlediği programlarla dikkati çeken vakfa, geçen hafta Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Vakıflar Haftası Kutlama Programı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Yılın Vakıf Ödülü" verilmişti.