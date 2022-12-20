YILIN OLAYLARI 2022 - EYLÜL (2)

MUTASAVVIF MÜZİSYEN VE YAZAR ÖMER TUĞRUL İNANÇER 76 YAŞINDA VEFAT ETTİÖmer Tuğrul İnançer'in çeşitli programlardaki konuşmaları (ARŞİV) Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesini taşıyan araçla birlikte Fatih Camii'ne kadar dualarla yürüyen kalabalık (dron) Ömer Tuğrul İnançer için düzenlenen cenaze...

MUTASAVVIF MÜZİSYEN VE YAZAR ÖMER TUĞRUL İNANÇER 76 YAŞINDA VEFAT ETTİ

Ömer Tuğrul İnançer'in çeşitli programlardaki konuşmaları (ARŞİV)

Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesini taşıyan araçla birlikte Fatih Camii'ne kadar dualarla yürüyen kalabalık (dron)

Ömer Tuğrul İnançer için düzenlenen cenaze töreni

Cenazeye katılan hazirun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi

Cenaze namazının kılınması

Helallik alınması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İnançer ailesine başsağlığı dilemesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cenazeye omuz vermesi

İNGİLTERE'NİN YENİ BAŞBAKANI TRUSS, KRALİÇE'DEN HÜKÜMETİ KURMA GÖREVİNİ ALDI

İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss'un arşiv görüntüleri (Dışişleri Bkanlığı dönemi)

İngiltere'nin yeni Başbakanı Truss'ın 10 Numara'ya gelişi

Liz Truss'ın konuşması

Liz Truss'ın 10 Numara'ya girişi

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN BALKAN ÜLKELERİNE YAPTIĞI ZİYARETLER KAPSAMINDA, BOSNA-HERSEK VE SIRBİSTAN'LA KİMLİKLE SEYAHAT İMKANI GETİREN PROTOKOLLER İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Saraybosna'ya gitmek için uçağa binmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak "TUR"un hareket etmesi

Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Dzaferovic'in Erdoğan'ı karşılaması

Milli marşların okunması

Tören kıtasının selamlanması

Liderlerin birlikte poz vermesi

Hırvatistan İslam Birliği Başkanı Aziz Hasanovic'in konuşması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Hırvatistan İslam Birliği Kurucu Onur Ödülü" takdim edilmesi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in Erdoğan'ı karşılaması

Milli marşların okunması

Tören kıtasının selamlanması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in huzurunda 7 anlaşma imzalanması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

MUTASAVVIF MÜZİSYEN VE YAZAR ÖMER TUĞRUL İNANÇER 76 YAŞINDA VEFAT ETTİ (4 EYLÜL)

Mutasavvıf, yazar, müzisyen ve avukat Ömer Tuğrul İnançer, son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

İNGİLTERE'NİN YENİ BAŞBAKANI TRUSS, KRALİÇE'DEN HÜKÜMETİ KURMA GÖREVİNİ ALDI (6 EYLÜL)

İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss, Kraliçe 2. Elizabeth'ten hükümeti kurma görevini aldı.

Truss, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından başbakan olarak atandıktan ve hükümeti kurmakla görevlendirildikten sonra Başbakanlık Konutu 10 Numara önünde ilk konuşmasında, ülkesi için çok hayati bir zamanda başbakanlık görevini üstlenmekten onur duyduğunu dile getiren Truss, İngiltere'yi harika yapan şeyin özgürlük, girişim ve tarafsızlığa olan temel inanç olduğunu söyledi.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN BALKAN ÜLKELERİNE YAPTIĞI ZİYARETLER KAPSAMINDA, BOSNA-HERSEK VE SIRBİSTAN'LA KİMLİKLE SEYAHAT İMKANI GETİREN PROTOKOLLER İMZALANDI (7 EYLÜL)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Sırbistan arasında kimlikle seyahat edilmesine imkan sağlayacak protokole ilişkin paylaşımında, Türkiye ile Sırbistan arasında kimlikle seyahat edilmesine imkan sağlayacak protokolü imzaladık. Değerli dostum Aleksandar Vucic ile ülkelerimiz arasındaki ilişkileri yeni bir seviyeye çıkaracağına inandığımız bu protokolün hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.