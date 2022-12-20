YILIN OLAYLARI 2022 - EYLÜL (10)
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4. DÜNYA GÖÇEBE OYUNLARI, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA İZNİK'TE BAŞLADIİznik gölü (dron) 4. Dünya Göçebe Oyunlarının düzenlendiği alan (dron) Aba güreşi müsabakaları (dron) Alanda kurulan çadırlar (dron) Alandaki ziyaretçiler (dron) Etkinliğe katılanlar ve ziyaretçiler 4.
4. DÜNYA GÖÇEBE OYUNLARI, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA İZNİK'TE BAŞLADI
İznik gölü (dron)
4. Dünya Göçebe Oyunlarının düzenlendiği alan (dron)
Aba güreşi müsabakaları (dron)
Alanda kurulan çadırlar (dron)
Alandaki ziyaretçiler (dron)
Etkinliğe katılanlar ve ziyaretçiler
4. Dünya Göçebe Oyunları'nın resmi açılış töreni
Açılış töreninde gerçekleştirilen gösteriler
Havai fişek gösterisi
Atlı cirit takımı
Etkinlikleri takip eden vatandaşlar
Atlı okçuluk müsabakalarından detaylar
Okçuluk müsabakaları
Aşırtmalı aba güreşi müsabakaları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etkinlik alanına gelişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın locadaki yerinde oturması
Sinevizyon gösterimi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Açılış töreninde gerçekleştirilen gösterilerden görüntüler
UKRAYNA DEVLET BAŞKANI VLODOMİR ZELENSKİY, ÜLKESİNİN NATO'YA HIZLANDIRILMIŞ KATILIM BAŞVURUSUNU İMZALADI
Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenskiy'nin konuşması
Zelenskiy'nin NATO'ya hızlandırılmış katılım başvurusunu imzalaması 4. DÜNYA GÖÇEBE OYUNLARI, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA İZNİK'TE YAPILDI (29 EYLÜL- 2 EKİM)
Dünya Etno spor Konfederasyonu tarafından İznik Gölü kıyısındaki alanda düzenlenen organizasyon, 2 Ekim'de sona erdi. 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcunun katıldığı organizasyonda 13 branşta müsabakalar yapıldı.
4. Dünya Göçebe Oyunları'nın kapanış töreni yapıldı. İznik Gölü'nün kıyısında "Gelenekten Geleceğe Bir'iz!" sloganıyla organize edilen oyunlarda 4 gün boyunca 13 branşta 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu mücadele etti. Organizasyonda 13'ü yarışma, 30'a yakını da gösteri olmak üzere yaklaşık 40 geleneksel spor dalında etkinlikler düzenlendi. Ayrıca kültürel, sanatsal, geleneksel sporlar, gastronomi, el sanatları ve çocuk oyunları, misafirlerle buluştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan organizasyon, 4 günde yaklaşık 1 milyon yerli ve yabancı misafiri ağırladı.
UKRAYNA DEVLET BAŞKANI VLODOMİR ZELENSKİY, ÜLKESİNİN NATO'YA HIZLANDIRILMIŞ KATILIM BAŞVURUSUNU İMZALADI (30 EYLÜL)