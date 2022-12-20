YILIN OLAYLARI 2022 - EYLÜL (10)

4. DÜNYA GÖÇEBE OYUNLARI, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA İZNİK'TE BAŞLADI

İznik gölü (dron)

4. Dünya Göçebe Oyunlarının düzenlendiği alan (dron)

Aba güreşi müsabakaları (dron)

Alanda kurulan çadırlar (dron)

Alandaki ziyaretçiler (dron)

Etkinliğe katılanlar ve ziyaretçiler

4. Dünya Göçebe Oyunları'nın resmi açılış töreni

Açılış töreninde gerçekleştirilen gösteriler

Havai fişek gösterisi

Atlı cirit takımı

Etkinlikleri takip eden vatandaşlar

Atlı okçuluk müsabakalarından detaylar

Okçuluk müsabakaları

Aşırtmalı aba güreşi müsabakaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etkinlik alanına gelişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın locadaki yerinde oturması

Sinevizyon gösterimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Açılış töreninde gerçekleştirilen gösterilerden görüntüler

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI VLODOMİR ZELENSKİY, ÜLKESİNİN NATO'YA HIZLANDIRILMIŞ KATILIM BAŞVURUSUNU İMZALADI

Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenskiy'nin konuşması

Zelenskiy'nin NATO'ya hızlandırılmış katılım başvurusunu imzalaması 4. DÜNYA GÖÇEBE OYUNLARI, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA İZNİK'TE YAPILDI (29 EYLÜL- 2 EKİM)

Dünya Etno spor Konfederasyonu tarafından İznik Gölü kıyısındaki alanda düzenlenen organizasyon, 2 Ekim'de sona erdi. 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcunun katıldığı organizasyonda 13 branşta müsabakalar yapıldı.

4. Dünya Göçebe Oyunları'nın kapanış töreni yapıldı. İznik Gölü'nün kıyısında "Gelenekten Geleceğe Bir'iz!" sloganıyla organize edilen oyunlarda 4 gün boyunca 13 branşta 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu mücadele etti. Organizasyonda 13'ü yarışma, 30'a yakını da gösteri olmak üzere yaklaşık 40 geleneksel spor dalında etkinlikler düzenlendi. Ayrıca kültürel, sanatsal, geleneksel sporlar, gastronomi, el sanatları ve çocuk oyunları, misafirlerle buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan organizasyon, 4 günde yaklaşık 1 milyon yerli ve yabancı misafiri ağırladı.

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI VLODOMİR ZELENSKİY, ÜLKESİNİN NATO'YA HIZLANDIRILMIŞ KATILIM BAŞVURUSUNU İMZALADI (30 EYLÜL)