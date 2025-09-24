Yılın Kalfası Sedat Uysal: Mesleki Eğitime Örnek Olmayı Hedefliyor

Isparta Valiliği tarafından "yılın kalfası" seçilen 16 yaşındaki Sedat Uysal, mesleki eğitim alan öğrencilere örnek olmak istiyor.

Isparta Mesleki Eğitim Merkezi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı bölümü öğrencisi Uysal, mobilya sektöründe çıraklıktan kalfalığa uzanan 3 yıllık çalışma hayatını başarıyla tamamladı.

Uysal, sektördeki çalışkanlığı dolayısıyla Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin önerisi üzerine Isparta Valiliğince "yılın kalfası" seçilen Uysal, amacının akranlarına örnek olmak olduğunu söyledi.

Mobilya tasarımının aile mesleği olduğunu belirten Uysal, "Abim 20 yılı aşkın süredir mobilya sektöründe usta olarak çalışıyor. Ben de zaman zaman abime yardım ediyordum ve bu işi sevdim. Aile mesleği olduğu için mobilya tasarımı mesleğimi devam ettirmek istiyorum." dedi.

Yılın kalfası seçilmesinin kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade eden Uysal, "Çevreme, çocuklara ve benim gibi mesleki eğitim öğrencilerine örnek olduğum için mutlu ve gururluyum." diye konuştu.

Uysal, ilerleyen yıllarda mesleğini sürdürmeyi ve kendisi gibi çırak ve kalfalar yetiştirerek mobilya sektörüne katkı sağlamayı hedeflediğini kaydetti.