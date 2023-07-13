TÜRKİYE Foto Muhabirleri Derneği tarafından Yılın Basın Fotoğrafları 2023 Ödül Töreni Ankara'da düzenlendi. Çeşitli kategorilerde yapılan değerlendirmelerde Hürriyet Gazetesi'nden Selahattin Sönmez ve Murat Şakave ile Milliyet Gazetesinden Uğur Yıldırım ve Tuncel Ömer Kuşçu da fotoğraflarıyla ödüle layık görüldü.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) tarafından düzenlenen 'Yılın Basın Fotoğrafları 2023 Ödül Töreni' başarılı foto muhabirler, siyasi partilerin temsilcileri ve davetlilerin katılımı ile gerçekleşti. Ankara'da bir otelde düzenlenen ödül törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Foto muhabirliği var olan gerçekliği en yalın ve saf haliyle yansıtması sebebiyle haberciliğin en önemli alanıdır. Yaşanan tecrübeler bize bir fotoğraf karesinin ustalık eseri edebi bir metinden saatler süren bir kitaptan daha etkileyici olduğunu göstermiştir. Fotoğraf, bu vasıflarıyla aynı zamanda bir sanat eseridir. Fotoğraf tekniğinin gelişmesinden beri gazetecilerin çektiği fotoğraflar çoğu yerde tarihi bir belge vazifesi görmektedir. 28 yıl önce Srebrenitsa'da Boşnaklara yapılan soykırımı dünyaya aktaran yegane araç fotoğraflardı. Minik bedeni kıyıya vuran Aylan bebeğin fotoğrafı, Suriyeli göçmenlerin yeni bir hayata uzanırken ödedikleri ağır bedelleri milyonların hafızasına kazıdı. Yine 6 Şubat asrın felaketinden yansıyan fotoğraflar deprem gerçeğini ve yaşattığı acıları en iyi anlatan belgelerdir. Her bir fotoğraf karesinin arkasında büyük bir emek, fedakarlık ve usta bir sanatçının dokunuşu vardır. Gerçekleri maskelemeden kaydeden tüm foto muhabirlerini kutluyorum. Görev yaparken hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Bu duygularla, ödül alan foto muhabirlerini tekrar tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

Yılın Basın Fotoğrafı, Doğa ve Çevre Fotoğrafı Üçüncüsü, Yılın Günlük Yaşam Fotoğrafı, Yılın Foto Röportajı ödüllerini Milliyet Gazetesi'nden Uğur Yıldırım, Yılın Haber Fotoğrafı ve Kızılay Özel Ödüllerini Hürriyet Gazetesi'nden Murat Şaka, Yılın Haber Fotoğrafı İkincisi Ödülünü Milliyet Gazetesinden Tuncel Ömer Kuşçu ve Spor Toto Özel Ödülü'nü Hürriyet Gazetesi'nden Selahattin Sönmez aldı.