Haberler

Yıldızlar SSS Holding Temsilcisi Atıcı: "Dava süreci tamamlanan alacaklar en kısa sürede ödenecek"

Yıldızlar SSS Holding Temsilcisi Atıcı: 'Dava süreci tamamlanan alacaklar en kısa sürede ödenecek'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Doruk Madencilik bünyesindeki işçi eylemlerine ilişkin açıklama yapan Yıldızlar SSS Holding Temsilcisi Ali Vahit Atıcı, eylemde bulunan çalışanların tüm yasal alacaklarının ödendiğini iddia etti. Yasal dayanağı olmayan taleplerin yargı süreci kapsamında değerlendirileceğini ileri süren Atıcı, "Dava süreci tamamlanıp karara bağlanan alacaklar bulunmaktadır. Bunlarla ilgili ödemelerimizi de en kısa sürede yapacak ve ardından Türkiye Maden-İş yöneticileriyle birlikte durumu kamuoyuna açıklayacağız" dedi.

Haber: Erva GÜN- Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(ANKARA) - Doruk Madencilik bünyesindeki işçi eylemlerine ilişkin açıklama yapan Yıldızlar SSS Holding Temsilcisi Ali Vahit Atıcı, eylemde bulunan çalışanların tüm yasal alacaklarının ödendiğini iddia etti. Yasal dayanağı olmayan taleplerin yargı süreci kapsamında değerlendirileceğini ileri süren Atıcı, "Dava süreci tamamlanıp karara bağlanan alacaklar bulunmaktadır. Bunlarla ilgili ödemelerimizi de en kısa sürede yapacak ve ardından Türkiye Maden-İş yöneticileriyle birlikte durumu kamuoyuna açıklayacağız" dedi.

Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi Doruk Madencilik ve Elazığ Eti Gümüş işçilerinin ödenmeyen alacakları talebiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde başlattığı direniş ile Türkiye Maden-İş üyesi Doruk Madencilik işçilerinin ise holding önünde sürdürdükleri eylem devam ederken, Yıldızlar SSS Holding Temsilcisi Ali Vahit Atıcı, işçilerin taleplerine ilişkin holding önünde açıklama yaptı.

Çalışanların mevcut durum itibarıyla herhangi bir alacağının bulunmadığını iddia eden Atıcı, Enerji Bakanlığı önünde eylemlerini sürdüren Bağımsız Maden İşçileri Sendikası üyesi çalışanlar ile Türkiye Maden İş üyesi çalışanların tüm yasal ödemelerinin yapıldığını ileri sürdü. Atıcı, "Yasal dayanağı bulunmayan birtakım talepleri vardır, bunların da ancak hukuki süreçler dahilinde değerlendirileceğini ve yargı kararları doğrultusunda hareket edileceğini buradan bir kez daha belirtmek isteriz" dedi.

"ÖDEMELER EN KISA SÜREDE YAPILACAK"

Sürecin Türkiye Maden-İş Sendikası ile koordineli şekilde yürütüldüğünü kaydeden Atıcı, dava süreci tamamlanan alacaklara ilişkin ödemelerin yapılacağını belirterek, "Dava süreci tamamlanıp karara bağlanan alacaklar bulunmaktadır. Bunlarla ilgili ödemelerimizi de en kısa sürede yapacak ve ardından Türkiye Maden-İş yöneticileriyle birlikte durumu kamuoyuna bildireceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA
Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimleri yenilenecek

CHP'ye İstanbul'da kötü haber! Seçimler yenilecek
CHP yönetimi 'mutlak butlan' davasında temyiz başvurusunu geri çekti

CHP'den mutlak butlan hamlesi! Başvuru geri çekildi
Öcalan 'Özel'e mesaj gönderdiği' iddiasını yalanladı: Bana karşı komplo

Özgür Özel resti çekip yalanlamıştı! Öcalan'dan açıklama geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir'de gergin anlar! Yılanı görenler denizden hemen dışarı çıktı

Plajda gergin anlar! Görenler denizden hemen çıktı
Ermenistan’da eski Cumhurbaşkanı Koçaryan ve oğlu gözaltında

Ülkenin eski cumhurbaşkanı ve oğlu gözaltında: Suçlamalar çok ağır
Birlikte can veren iki kız kardeş, aynı eve gelin gitmiş

Birlikte can veren kız kardeşlerle ilgili kahreden detay
Ertan Yıldız: Fatih Keleş, bir gün bana ’haraç işleri ile ilgilenmekten yoruldum’ dedi

Ortalığı karıştıracak "haraç" iddiası: Artık yoruldum sen uğraş
Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz'ı tokatladı

Koca koca adamların yaptığına bakın
İBB Davası'nda kritik ifade: 5 milyon Euro rüşvet istendi, vermeyince ceza kesildi

"5 milyon Euro rüşvet istendi, vermeyince..."
Boşanma davasında emsal karar: Eski eşiyle mektuplaşan katın tazminata mahkum edildi

Bu mektuplar kadının başını yaktı! Tam 200 bin lira tazminat ödeyecek