Sivas'ta Yıldızeli Derneği'nin hizmet binası açıldı

Sivas'ta Yıldızeli Derneği'nin hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

İl merkezindeki derneğin açılış törenine, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun, Yıldızeli Kaymakamı İsmail Bildirici, Yıldızeli Belediye Başkanı Yaşar Göktaş, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Şimşek, yaptığı konuşmada, derneklerin önemine vurgu yaptı.

Uzun ise Yıldızeli'nin Sivas'ın en fazla nüfusa sahip ilçesi olduğunu belirtti.

Bildirici de derneklerin kültürel bağları güçlendiren ve dayanışmayı artıran çalışmalara katkı sağladığını ifade etti.

Konuşmaların ardından derneğin açılışı yapıldı.