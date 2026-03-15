Haberler

Sivas'ta Yıldızeli Derneği iftar programı düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta Yıldızeli ve Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen iftar programında, yerel yöneticiler birlik ve beraberlik mesajları verdi. Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Yıldızelilerin şehre katkısının büyük olduğunu belirtirken, Yıldızeli Belediye Başkanı Yaşar Göktaş, Ramazan ayında bir arada olmanın mutluluğuna değindi.

Sivas'ta, Yıldızeli ve Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (YILDIZELİ-DER) tarafından iftar programı düzenledi.

Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen programda konuşan Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Yıldızelilerin nüfus çoğunluğu bakımından Sivas'a sosyal ve ekonomik yönden büyük değer kattığını söyledi.

Sivas'ın gelişmesine hep birlikte katkı sağlamak istediklerini vurgulayan Uzun, programı düzenleyenlere teşekkür etti.

Yıldızeli Belediye Başkanı Yaşar Göktaş ise ramazan ayında bir ve beraber olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bu birlikteliğin güzel sonuçlarının olacağını dile getiren Göktaş, programın düzenlenmesinde emeği geçenleri kutladı.

Dernek başkanı Fevzi Uçar da Yıldızeli'nin topraklarında, bir tas çorbayı paylaşan bir kültürle büyüdüklerini anlatarak, "Gurbetin ayazında birbirimize nefes ve omuz olmak için yola çıktık. Karşımda bir topluluk değil, kökü bir olan koca bir çınar görüyorum." dedi.

Programa, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Mesut Dursun, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi partilerin yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban
Savaşta 16. gün! İran 'Netanyahu öldürülecek' dedi, Trump'tan Hark Adası için olay sözler geldi

İran "Netanyahu öldürülecek" dedi, Trump'ın sözleri gündem yarattı
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti! Tek tek vurdular

Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı! Tek tek vurup indirdiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı

Savaşın seyrini değiştiren silah
ABD ordusu, Haseke'deki Rümeylan üssünden çekildi

Savaş sürerken ABD'den Türkiye'nin yanı başında sürpriz adım
Barış Alper galibiyetin tadını annesiyle beraber çıkardı

Binlerce etkileşim alan görüntü
Ester'in Mbappe için söyledikleri olay oldu

Ester'in Mbappe için söyledikleri tartışma yarattı!
ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı

Savaşın seyrini değiştiren silah
Her şey 1 dakikada oldu! 75 milyon liralık dev soygun kamerada

1 dakikada 75 milyon liralık soygun
Daire alev alev yandı, ünlü oyuncu son anda kurtuldu: Kedilerimizi alıp hemen çıktık

Bina alev alev yandı, ünlü oyuncu son anda kurtuldu