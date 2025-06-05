Yıldız Sarayı'nda Mehteran Gösterisi Büyüledi

Yıldız Sarayı'nda Mehteran Gösterisi Büyüledi
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Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin düzenlediği geleneksel mehteran gösterisi, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekti. Yıldız Sarayı'nda sergilenen gösteride tarihi marşlar çalındı.

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliğinin gösterisi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisiyle karşılandı.

Başkanlık tarafından geleneksel hale gelen yaz dönemi mehteran gösterileri kapsamında sevilen tarihi marşlar Yıldız Sarayı'nda seslendirildi.

Aslına uygun olarak mehter icrasını sergileyen, müzik eğitimi almış profesyonel askerlerden oluşan Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, dönemin kültürünü yansıtan kostümleri ve geleneksel enstrümanlarıyla gösteride yer aldı.

Yıldız Sarayı avlusunda başlayıp saray önünde devam eden mehteran gösterisinde "Segah Peşrevi", "Şehzade Süleyman Marşı", "Tarihi Çevir", "Mehterhane-i Hakani Marşı", "Ordu Marşı" ve "Hücum Marşı"nın da aralarında bulunduğu repertuvar seslendirildi.

Mehteran gösterileri, salı günleri Dolmabahçe Sarayı'nın Hazine Kapısı önünde, çarşamba günleri Topkapı Sarayı'nın Babüssaade girişinde, perşembe günleri ise Yıldız Sarayı'nın 1. avlusunda saat 11.00'de başlıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Güncel
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