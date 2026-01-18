Haberler

Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde sömestir yoğunluğu

Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, sömestr tatili dolayısıyla tam doluluk oranına ulaştı. Kayak severler, 150 santimetre kar kalınlığında kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.

SİVAS'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde sömestr tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Kar kalınlığının 150 santimetreye ulaştığı merkezde oteller tamamen doldu.

Sivas kent merkezine 58 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 552 metre yükseklikteki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde sömestr tatili yoğunluğu yaşanmaya başladı. Tatili fırsat bilenler kayak yapmak için çocuklarıyla birlikte kayak merkezine akın etti. Kent merkezi ve çevre illerden gelenler teleferik ve telesiyej önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Profesyonel ve acemi 5 pistin açık bulunduğu kayak merkezinde vatandaşlar, kayak yaparak karın keyfini yaşadı. Kar kalınlığının 150 santimetreye ulaştığı merkezde yarıyıl tatili nedeniyle otellerdeki doluluk oranı ise yüzde 100'e ulaştı.

Kayak merkezinde 2 bin 551 ile 1636 metre uzunluğunda 2 telesiyej, 804 metre teleski, Dünya Kayak Federasyonu standartlarına uygun kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe, restoran ve 25 bungalov bulunuyor.

'YÜZDE 100 KONAKLAMAYA ULAŞMIŞ DURUMDAYIZ'

Buruciye A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Altun, "Yoğun kar yağışı ile birlikte kayak merkezimizde kar kalınlığı 150 santimetreye ulaştı. 225 yatak kapasitesi ve 20 bin metreyi bulan pist uzunluğu ile Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi sürekli kendini geliştirmeye devam etmektedir. Bu sene yoğun kar yağışı bulunmaktadır. Suni karlamaya ihtiyaç olmadan pistlerimizi açmış bulunmaktayız. Ayrıca sömestr tatili ile birlikte şu anda otellerimizde yüzde 100 konaklamaya ulaşmış durumdayız. Tüm kayakseverlerimizi Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezimize bekliyoruz" dedi.

