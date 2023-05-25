Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde yıldırım düşmesi neticesinde bir evde çıkan yangın, yanındaki eve de sıçradı. Yangında iki ev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yıldırım yangına sebep oldu, alevlere teslim olan 2 ev küle döndü

KASTAMONU - Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde yıldırım düşmesi neticesinde bir evde çıkan yangın, yanındaki eve de sıçradı. Yangında iki ev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay, Kastamonu'nun Azdavay ilçesi Kayabaşı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkili olan sağanak yağış öncesi köye yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesi neticesinde köyde bulunan bir evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın 1 eve daha sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, orman ve jandarma ekibi sevk edildi.

Köye gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Ekiplerin söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Jandarma ekipleri ise köyde güvenlik önlemi alarak, inceleme başlattı.