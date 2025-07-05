Kuyruğuna yıldırım isabet eden uçak Elazığ'a zorunlu iniş yaptı

Kuyruğuna yıldırım isabet eden uçak Elazığ'a zorunlu iniş yaptı
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Ankara'dan Bingöl'e gitmek üzere havalanan yolcu uçağının kuyruk kısmına yıldırım isabet etti. Bunun üzerine pilot uçağın rotasını değiştirerek güvenlik gerekçesiyle Elazığ Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Yolcular kara yoluyla Bingöl'e gönderildi.

Ankara- Bingöl seferini yapan VF4122 sefer sayılı yolcu uçağı, saat 12.55'te Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Bingöl Havalimanı'na saat 13.55'te inmesi planlanan uçak, alçalmaya başladığı sırada kuyruk kısmına yıldırım isabet etti.

ELAZIĞ'A ZORUNLU İNİŞ YAPTI

Bunun üzerine kaptan pilot, güvenlik gerekçesiyle inişi iptal ederek Elazığ Havalimanı'na yöneldi. Uçak, havalimanına sorunsuz şekilde iniş yaptı.

YOLCULAR KARA YOLULA BİNGÖL'E GÖNDERİLDİ

Yolcular ise havalimanında bir süre bekletildikten sonra kara yoluyla Bingöl'e gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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