Yıldırım Erzincan'da konuştu, Türkiye altyapıda dünyanın ilk 10 ülkesinde yer alıyor

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, " Türkiye, altyapı gelişmişliği bakımından yollar, havaalanları, demir yolları, deniz yapıları ile dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer alıyor." dedi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda Erzincan Kent Konseyi Ekim Ayı Toplantısı'na katılan Yıldırım, Kent Konseyi Başkanı Mustafa Çağatay Çağan tarafından anlatılan projeleri dinledi.

Binali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, 25 yıl içerisinde yaptıkları işlerde hiçbir zaman paranın birinci problem olmadığını, iyi projelerin kendi finansmanını da beraberinde getirdiğini söyledi.

Hayata geçirilen Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, İstanbul-İzmir Otoyolu, Ankara-Niğde Otoyolu ve İstanbul Havalimanı gibi projelerin bunun örneği olduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

" Türkiye, altyapı gelişmişliği bakımından yollar, havaalanları, demir yolları, deniz yapıları ile dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer alıyor. Biz 2003'te başladığımızda neredeydik? Dünyanın 40-50 ülkesi arasındaydık. Bu büyük bir yarışma, büyük bir başarı. Bu başarı hepimizin. Cumhurbaşkanımızın liderliği ve onun ekibi olarak bizlerin yaptığı çalışma ama bize bu fırsatı veren millet. Millet bize yürü demeseydi, yolumuzu açmasaydı, bunların hiçbiri olmazdı."

"Daha yapacak çok işimiz var"

Binali Yıldırım, Türkiye'nin yakın tarihinin darbelerle, zayıf iktidarlarla ve koalisyonlarla geçtiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"İstikrarsız yönetim süreçlerinde kalıcı hizmet yapma şansınız yok. Altyapı gibi hizmetleri gerçekleştirmek için istikrara, güçlü iktidara ihtiyaç var. O yüzden Türkiye son 25 yıl içerisinde hep ertelenen hizmetleri yapma fırsatı buldu. Ülke olarak ciddi anlamda 3 bin doların altında milli gelirimiz varken 20 bin doların üzerine çıktı. Satın alma gücü paritesine göre bu rakam 60 bin doları buldu. Şimdi bunlar yeterli mi? Yeterli değil. Daha yapacak çok işimiz var."

Toplantıya, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları, muhtarlar ile siyasi parti il başkanları katıldı.

Kaynak: AA