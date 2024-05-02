Yıldırım düşme anı araç kamerasına böyle yansıdı

ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen şimşek çakması ve yıldırım düşmesi görüntüsü araç kamerasına böyle yansıdı.

Elazığ'da dün öğleden sonra başlayan sağanak, gece saatlerinde de etkili oldu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar alt geçitlerde ve ana yollarda mahsur kaldı. Yağış devam ederken Elazığ'a yıldırım düştü. O anlar Keban ilçesinden Elazığ'a seyir halinde olan bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.