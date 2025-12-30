Haberler

TIR'ın dorsesinde çalışan işçiye yıldırım isabet etti

Hatay'ın Arsuz ilçesinde inşaat malzemesi indirildiği sırada Suriyeli işçi Muhammed Alahmad'ın üzerine yıldırım düştü. Ağır yaralanan Alahmad, hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Olay, dün Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi'ndeki inşaatta meydana geldi. TIR'dan inşaat malzemesi indirildiği sırada dorsede bulunan Suriye uyruklu Muhammed Alahmad'a yıldırım isabet etti. Yere yığılan işçi ağır yaralanırken, çevredekiler ise panikle kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Alahmad, yoğun bakımda tedaviye alındı. Alahmad'a yıldırım isabet ettiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

