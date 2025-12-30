TIR'ın dorsesinde çalışan işçiye yıldırım isabet etti

HATAY'ın Arsuz ilçesinde TIR'dan inşaat malzemesi indirildiği sırada Suriyeli işçi Muhammed Alahmad'ın üzerine yıldırım düştü. O anlar, güvenlik kamerasına yansırken, ağır yaralanan Alahmad tedaviye alındı.

Olay, dün Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi'ndeki inşaatta meydana geldi. TIR'dan inşaat malzemesi indirildiği sırada dorsede bulunan Suriye uyruklu Muhammed Alahmad'a yıldırım isabet etti. Yere yığılan işçi ağır yaralanırken, çevredekiler ise panikle kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Alahmad, yoğun bakımda tedaviye alındı. Alahmad'a yıldırım isabet ettiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.