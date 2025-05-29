Yıldırım Çarpması Sonucu Çoban Hayatını Kaybetti

Yıldırım Çarpması Sonucu Çoban Hayatını Kaybetti
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde küçükbaş hayvan otlatan çoban Erdal İncedal, yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Malatya'da küçükbaş hayvan otlatan çoban, yıldırımın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Akçadağ ilçesine bağlı Darıca Mahallesinin Çayırdüzü bölgesinde hayvan otlatan Erdal İncedal'a yıldırım çarptı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen İncedal'ın, cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Malatya Gurup Başkanlığına kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
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