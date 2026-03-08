Osmanlı padişahı 1. Bayezid, vefatının 623'üncü yılında Bursa'da anıldı
Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid, Bursa'daki türbesinde düzenlenen anma programıyla vefatının 623. yılında anıldı. Programa yerel yöneticiler ve milletvekilleri katıldı.
Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid vefatının 623'üncü yılında Bursa'daki türbesi başında anıldı.
Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü ve Bursa Valiliği koordinasyonunda, Yıldırım ilçe Müftülüğünce Yıldırım Türbesi'nde düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Programa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz ve Vakıflar Bursa Bölge Müdürü Haluk Yıldız katıldı.
Kaynak: AA / Burcu İnanır