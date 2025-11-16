Haberler

Yıldırım-2025 Seferberlik Tatbikatı Gerçekleştirildi

Yıldırım-2025 Seferberlik Tatbikatı Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Yıldırım-2025 Seferberlik Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü etkinliği düzenlendi. Tugay Komutanı Tuğgeneral Haluk Erdem, barış zamanında seferberlik hazırlıklarının önemine vurgu yaptı.

Seferberlik hazırlıklarının belli dönemlerde denenmesi maksadıyla düzenlenen Yıldırım Serisi Seferberlik Tatbikatları kapsamında, "Yıldırım-2025 Seferberlik Tatbikatı" Seçkin Gözlemci Günü faaliyeti gerçekleştirildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Fahrettin Altay Kışlasında düzenlenen törende konuşan Tugay Komutanı Tuğgeneral Haluk Erdem, ülke kaynaklarının seferberlik ve savaş halinde süratle kullanılmaya hazır hale getirilmesinin ancak barış zamanında iyi bir şekilde yapılan seferberlik hazırlıkları ile mümkün olduğunu söyledi.

Seferberlik hazırlıklarının belli dönemlerde denenmesi maksadıyla icra edilen "Yıldırım Serisi Seferberlik Tatbikatları" kapsamında 12 Ağustos 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararıyla gerçekleştirilen "Yıldırım-2025 Seferberlik Tatbikatı'nın 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda yapıldığını belirten Erdem, "Günümüz, uluslararası güvenlik ortamı göz önüne alındığında, birliklerin harbi hazırlık seviyesini geliştirmek maksadıyla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte çalışabilme yetenekleri önem arz etmektedir." dedi.

Tuğgeneral Erdem, şöyle devam etti:

"Bu düşünceyle planlanan Yıldırım-2025 Seferberlik Tatbikatı kapsamında, seferberlik sisteminin tüm fonksiyonlarıyla denenmesi, seferberlik ve savaş halinde Türk Silahlı Kuvvetleri ile bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlar arasında yürütülecek müşterek faaliyetlerin icra edilmesi, ayrıca tatbikata katılacak yedek personelin sefer görevlerine yönelik eğitilmesi faaliyetleri icra edilmektedir."

Konuşmaların ardından tatbikat alanındaki birlikler ziyaret edildi, ardından da atış, taarruz ve tahliye faaliyetleri gerçekleştirildi.

Seçkin Gözlemci Günü etkinliğine, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, Askeralma Genel Müdürü Tümgeneral Hurşit Ağırcan, Çanakkale Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüsnü Levent Dalyancı, Uluslararası Sosyal Sorumluluk Derneği (USSOD) Başkanı Mücteba Bektaş, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
