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Yılbaşından bu yana 499 bin litre sahte alkol ele geçirildi

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- İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda kaçakçılık suçlarına yönelik ülke genelinde yılbaşından bu yana 22 bin 809 operasyon düzenlendi Operasyonlarda 499 bin 614 litre sahte ve kaçak alkollü içki, 3 milyon 449 bin 419 litre akaryakıt, 9 milyon 82 bin 549 paket sigara, 224 bin 266 elektronik sigara ile 1 milyar 87 milyon 439 bin 576 makaron ele geçirildi

?????? CEM DAĞISTANLI - İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, yılbaşından bu yana 499 bin 614 litre sahte ve kaçak alkollü içki ele geçirildi.

Bakanlık koordinasyonunda sürdürülen çalışmalarda, kaçak ürünlerin üretim, depolama, sevkiyat ve satış aşamaları emniyet ve jandarma ekiplerince takip ediliyor.

İstihbari çalışmalar, saha denetimleri ve teknik incelemelerle belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarla kaçak ürünlerin piyasaya ulaşması ve yasa dışı kazanç elde edilmesi engelleniyor.

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimlerince, kaçakçılık suçlarına yönelik ülke genelinde yılbaşından bu yana 22 bin 809 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 29 bin 543 şüpheli gözaltına alınırken, 742 şüpheli tutuklandı, 864 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında ele geçirilen sahte ve kaçak alkollü içki miktarı 499 bin 614 litreye ulaştı.

Ayrıca 3 milyon 449 bin 419 litre akaryakıt, 9 milyon 82 bin 549 paket sigara, 224 bin 266 elektronik sigara ile 1 milyar 87 milyon 439 bin 576 makaron ele geçirildi.

Yürütülen operasyonlarla 3 milyar 545 milyon liralık vergi kaybının önüne geçildi.

Kaynak: AA
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