Yılbaşında saldırı hazırlığında olduğu öne sürülen DEAŞ'lılar araçlarına ateş edilerek yakalandı Güncel Haberler İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda "Abu Maymuna" kod adlı Tacikistan uyruklu K.Z.I. ve yanındaki Özbekistan uyruklu A.M. gözaltına alındı. Şüphelilerin DEAŞ terör örgütü adına eğlence mekanı saldırısı planladıkları öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün Afganistan yapılanması ile bağlantılı ve el yapımı patlayıcı uzmanı 'Abu Maymuna' kod adlı Tacikistan uyruklu K.Z.I.'nın sosyal medya paylaşımlarını tespit etti. EĞLENCE MEKANINI KANA BULAYACAKLARDI K.Z.I. ile Özbekistan uyruklu A.M.'nin eğlence mekanı saldırısı planı yaptıkları belirlendi. Polis ekipleri çalışmalarının devamında 31 Aralık Cumartesi günü Başakşehir'de şüphelileri takibe aldı. Polisi gören şüpheliler kaçmaya çalışırken, takip sonucu kullandıkları araçlarına ateş edilerek yakalandı. TUTUKLANDI Araç içerisinde bulunan ve yılbaşı günü eğlence mekanına eylem hazırlığında olduğu anlaşılan K.Z.I. ve A.M. gözaltına alındı. Gözaltına alınan K.Z.I. geçtiğimiz çarşamba günü tutuklandı. A.M. ise adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı işlemleri başlatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Tacikistan Özbekistan Güncel Haberler

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