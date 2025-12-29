Haberler

Yurtta Yılbaşında Hava Nasıl Olacak?... Hava Tahmin Uzmanı Macit: "Yurt Genelinde Yılbaşı Kar Yağışlı Geçecek"

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yılbaşında yurt genelinde beklenen kar yağışları ve buzlanma riski hakkında sürücüleri uyardı. Özellikle iç kesimlerde yoğun kar yağışları beklenirken, kış lastiği olmadan yola çıkılmaması gerektiği vurgulandı.

Haber : Zeynep BOZUKLU / Kamera:  Eylem Ladin DEĞER

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yılbaşında tahmin edilen hava durumuna ilişkin, "Yurt genelinde özellikle iç kesimlerde kar yağışları yılbaşında etkili olacak. Özellikle sürücülerimizi uyaralım. Sürücülerimizin kış lastiği olmadan dışarı çıkmamalarını istiyoruz. ve geçitlerde yoğun trafiğe karşı da buzlanma, dona karşı dikkatli olmalarını istiyoruz" dedi. Macit, Ankara'da yılbaşında karla karışık yağmur ile başlayacak yağışların kara dönmesinin beklendiğini söyledi.

MGM Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yılbaşında yurt genelinde beklenen hava durumunun detaylarını ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Macit, buzlanma ve don riskine karşı vatandaşları ve sürücüleri uyararak, şunları kaydetti:

"Yılbaşında yurdumuz kuzeyden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor. Marmara'nın batısı dışında tüm yurtta aralıklarla yağışların devam etmesini bekliyoruz. Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, Orta ve Doğu Akadeniz'de, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesiyle, Orta Karadeniz'deki yağışların kuvvetli olmasını bekliyoruz.

"İzmir ve Antalya'da zirai faaliyetleri olan vatandaşlarımızı da zirai dona karşı uyarmak istiyorum"

İç kesimlerle özellikle kar yağışları yer yer yoğun olacak. Özellikle Bolu Dağı geçiti başta olmak üzere, Diyarbakır'ın geçitleri, Erzurum'da, Ağrı'da kuvvetli yağışlar göreceğiz. Vatandaşlarımızın bu konuda çok dikkatli olmalarını istiyoruz. Sürücülerimizi uyaralım. İzmir ve Antalya'da zirai faaliyetleri olan vatandaşlarımızı da zirai dona karşı uyarmak istiyorum."

"Ankara'da yılbaşında karla karışık yağmur ile başlayacak yağışların kara dönmesini bekliyoruz"

Ankara, İstanbul ve İzmir'de yılbaşı günü havanın nasıl olacağına ilişkin de bilgi veren Abdullah Macit, şöyle devam etti:

"Yılbaşında İstanbul'da önemli bir yağış beklemiyoruz. Hava sıcaklığı en yüksek 5, en düşük 3 derece civarında olacak. İstanbul'da yalnız perşembe ve cuma sabahları özellikle -2, -3 derece civarında hava sıcaklığı var. Bu konuda sürücülerimizin dikkatli olmasını istiyoruz. Ankara'da yılbaşında karla karışık yağmur ile başlayacak yağışların kara dönmesini bekliyoruz. Yer yer kar yağışları göreceğiz Ankara'da. Hava sıcaklığı da 2-3 derece civarında bekleniyor ama Ankara'da perşembe, cuma sabahları -10 derecenin altına düşecek kuvvetli buzlanma ve don olayı bekliyoruz. İzmir'de yağışımız sağanak şeklinde olacak. Öğle saatlerinden itibaren de etkisini yitirmesini bekliyoruz. Hava sıcaklığı 9-10 derece civarında olacak.

Yurt genelinde özellikle iç kesimlerde kar yağışları yılbaşında etkili olacak. Özellikle sürücülerimizi uyaralım. Sürücülerimizin kış lastiği olmadan dışarı çıkmamalarını istiyoruz. ve geçitlerde yoğun trafiğe karşı da buzlanma, dona karşı dikkatli olmalarını istiyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
