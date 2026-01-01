Haberler

Muğla'da yılbaşı denetimlerinde aranan 55 kişi yakalandı

Muğla genelinde yılbaşı tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde 19 bin 771 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, 55 firari yakalandı. Çok sayıda silah, uyuşturucu ve kaçak ürün ele geçirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde 29 Aralık 2025 – 1 Ocak 2026 tarihleri arasında yılbaşı tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, vatandaşların yeni yılı huzur ve güven içinde geçirmesi için mücadele verildi. Genel asayişin sağlanması, meydana gelmesi muhtemel olayların önlenmesi, aranan firarilerin yakalanması ve olaylara hızlı müdahale edilmesi amacıyla yapılan denetimlerde toplam 19 bin 771 kişi sorgulandı, 27 bin 340 araç kontrol edildi.

Uygulamalar sırasında arama kaydı bulunan 55 firari yakalanırken, 43 kişi gözaltına alındı. 323 kişiye adli ve idari işlem, 547 kişiye trafik yönünden idari işlem uygulandı. 3 bin 439 araca işlem yapılırken, 322 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde ayrıca; 7 kurusıkı tabanca, 7 av tüfeği, 924 fişek, 104 mermi, 9 gram eroin, 13 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 5 gram bonzai, 30 sentetik ecza, 38 bin 440 makaron, 750 elektronik sigara likiti, 94 kilogram nargile tütünü, 6 elektronik sigara, 312 şişe kaçak içki, 260 paket kaçak sigara ve 153 litre sahte içki ele geçirildi.

