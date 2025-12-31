Yılbaşı sofrasında 'sıcak soğuk zinciri' uyarısı

İZMİR Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Toprak, yılbaşında gıda zehirlenmeleri yaşanmaması için sıcak soğuk zincire dikkat edilmesi gerektiğini belirtip, "Dışarıdan alınan mezeleri hızlı şekilde eve getirip, dolaba koymalıyız. Buzdolabında muhafaza etmek önemlidir. Özellikle yoğurtlu mezelerde sıkıntı yaşama ihtimali yüksek. Mezeleri de soğuk zinciri kırmadan dolapta tutmalıyız" dedi.

Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Toprak, yılbaşı akşamı kurulacak sofralarla ilgili uyarılarda bulundu. Dışardan alınan paketli gıdalarda etiketlerin kontrol edilmesini gerektiğini belirten Toprak, "Öncelikle gıda güvenliği problemlerinin yaşanmadığı bir yıl diliyorum. Dışarıdan alınan mezelerde aldığımız yerin işletme kayıt numarası var mı yok mu; bunu sorgulamalıyız. Kendimiz yapacaksak da soğuk zincire dikkat etmek gerekiyor. Dışarıdan alınan mezeleri hızlı şekilde eve getirip, dolaba koymalıyız. Kendimiz hazırladığımız mezeleri ise yapıldıktan hemen sonra buzdolabında muhafaza etmek önemlidir. Havalar her ne kadar soğuk da olsa özellikle yoğurtlu mezelerde sıkıntı yaşama ihtimali yüksek. Yoğurt süt ürünüdür. Dolapta kalmalı. Bundan yapılan mezeleri de soğuk zinciri kırmadan dolapta tutmalıyız" dedi.

'ÇAPRAZ BULAŞMA SORUN YARATABİLİR'

Yemekleri hazırlarken bıçak ya da kesme tahtası gibi kullanılan alet ve ekipmanlara da dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Toprak, "Ekipmanları kullandıktan sonra derhal yıkamalıyız. Örneğin tavuk ve hindiyi doğradıysak, eğer pişmemiş bir ürün kullandıysak, ekipmanları yıkamadan yeşillik kesmememiz gerekir. Çünkü çapraz bulaşma bizim için sorun yaratabilir" diye konuştu.

'ZEHİRLENMELERİN ÇOĞU TAVUK DEĞİL, PİRİNÇ KAYNAKLIDIR'

Gıda zehirlenmelerinden etkilenmemek için uyulması gereken bazı kurallar olduğunu hatırlatan Uğur Toprak, "Özellikle iç pilav ya da pilav yapacaksak, yaptıktan sonra 2 saat içinde hızlıca soğutup dolaba almamız gerekiyor. Pirinç, gıda zehirlenmelerine neden oluyor. Düğün yemeklerindeki zehirlenmelerin çoğu tavuk değil, pirinç kaynaklıdır. Hindi veya tavuk pişirirken 85 dereceye ulaştığından emin olmalıyız. Et ürünlerini iyi pişirmeli, mümkün olduğunca az pişmiş ürünlerden uzak durmalıyız. Sofrayı önceden kurmamak gerekir. Çok önceden kurup, ürünleri sofraya koyduğunuzda sıcak soğuk zincirin bozulması sonucu bir sorun yaşayabiliriz. Alkollü içkiler alırken üzerinde bandrolünün olması gerekir. Güvendiğimiz yerden almalıyız. Çünkü son zamanlarda alkol ile ilgili zehirlenme vakaları gerçekleşebiliyor" dedi.

BAYAT KURUYEMİŞE DİKKAT

Yılbaşı sofralarında tüketim sırasının herkesin damak tadına göre değiştiğini belirten Toprak, şunları söyledi: "Alışkın olduğumuz üzere tüketim çorba ile başlar, ara sıcak ve ana sıcak yemeklerle devam eder. Bunun sıralaması çok önemli değil; sadece sıcak ve soğuk zincirini kırmadan, olası bir gıda zehirlenmesine yol açmayacak şekilde geceyi güzel geçirelim. Kuruyemiş alacağımız zaman da güvendiğimiz yerden almalıyız. Bayatlamaması önemli. Tüm ürünler gibi zehirlenmeye ve gecenin tatsız geçmesine neden olabilir. Şerbetli tatlılarda büyük sorun yaşamasak da taklit tağşiş ihtimali çok fazla oluyor. Baklava tüketiyoruz diye içine Antep fıstığı yerine kaju veya yer fıstığını yeşillendirerek bir tağşiş işlemi gerçekleştirilebiliyor. Buna dikkat etmek lazım. Sütlü tatlıları da dolapta muhafaza edip, tüketmeden hemen önce çıkartmak gerekiyor."