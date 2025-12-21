Gıda Mühendisleri Odası'ndan Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Uyarısı: Barkodsuz, Yıpranmış veya Kapağı Açık Şişelerden Uzak Durun

Haber : Halil YATAR

(ANKARA) - Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Yaşar Üzümcü, yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içkiye karşı uyardı. Üzümcü, "Nereden geldiği belli olmayan, üzerinde etiketi, barkodu bulunmayan, kullanılmış ve yıpranmış veya kapağı açık şişelerde alkoller alınmamalı. Restoranda olsanız dahi muhakkak alkolün kendi masanızda açılmasını isteyin. ve mümkünse yüksek alkollü içkiler yerine daha az alkollü ürünler tüketin" dedi.

Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Üzümcü, yılbaşı öncesi sahte ve kaçak alkole karşı uyardı. Üzümcü, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, yeni yıl gecesi eğlencesi nedeniyle alkol tüketimi arttığını belirterek, "Ne yazık ki geçmiş yıllarda, genelde bu yılbaşına denk gelen tarihlerde de kaçak alkol ve sahte alkolden dolayı birçok can kaybı ve sağlık sorunları yaşandı" diye konuştu.

Geçmişte yaşanan örneklerde, çok ciddi sağlık sorunları ve birçok can kaybı yaşandığını hatırlatan Başkan Üzümcü, "Bu ülkemiz açısından son derece kötü bir olay, son derece bizi olumsuz tanıtan, olmaması gereken, yaşanmaması gereken bir vahim durum. Bunu engellemek için başta Emniyet ve Tarım Orman Bakanlığı'nın denetimleri sıklaştırması gerekiyor. Bu tarz kötü niyetli kişilere göz açtırmamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Restaurantlar kesinlikle boş şişeleri imha etmeli"

Özellikle yılbaşı gecesi tüketilecek alkol konusunda vatandaşları uyarın Yaşar Üzümcü, şunları söyledi:

"Özellikle nereden geldiği belli olmayan, üzerinde etiketi, barkodu bulunmayan, kullanılmış, yıpranmış şişelerde veya kapağı açık şişelerde alkoller alınmamalı. El altından satılan, nerede satıldığı belli olmayan alkolleri alıp tüketmeyin. Restoranda olsanız da muhakkak bu alkollerin kendi şişelerinin kendi masanızda açılmasını isteyin ve bunların ana bayiden mi alındığını, Tekel satış ruhsatı olan bayilerden mi alındığını muhakkak sorgulayın. Bunun dışında yine barkodunu kontrol etmemiz, şişeyi kontrol etmemiz gerek. Çünkü bu şişelere toplayıp tekrardan ikinci bir kere kullanma şeklinde de yapıldığını duyuyoruz. Bu da sorun ve burada bunu yapan kişilere de büyük bir sorumluluk düşüyor. Restaurantlar kesinlikle boş şişeleri hurdacılara veya bunu toplayanlara vermemeli, imha etmeleri gerekiyor. Yani birçok konu var, eğer bir ürün satış fiyatının çok altındaysa da burada muhakkak kuşkulanmamız gerekiyor.

"Yüksek alkollü içkileri tüketimini azaltalım"

Bu işin şakası yok, direkt insanın göz kaybına yani kör olmasına veya can kaybına neden oluyor ki bu zaten en büyük felaket neden oluyor. O yüzden tekrar tekrar uyarmak istiyorum; mümkünse yüksek alkollü içkilerin tüketimini azaltalım yılbaşında. Çünkü yılbaşında aşırı tüketim olabiliyor. Çok yüksek alkollü yerine düşük alkollü içecekleri tüketmekte fayda var. O anlamda bunları söyleyebiliriz. Bir de kesinlikle ve kesinlikle emin olduğunuz, güvenliğiniz bu konuda Tekel ruhsatı almış, Tekel müfredatından veya büyük marketlerden bunu alıp tüketmemiz gerekiyor."