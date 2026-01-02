Haberler

Yılbaşında sokakta tüfekle havaya ateş açan şüpheliye gözaltı

Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yılbaşı kutlamaları sırasında sokakta pompalı tüfekle havaya ateş eden A.K., polis tarafından gözaltına alındı. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde yılbaşını kutlamak için sokak ortasında pompalı tüfekle havaya ateş açan A.K. gözaltına alındı. Olay anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, 31 Aralık gecesi ilçedeki Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yılbaşını kutlayan A.K., sokak ortasında pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Çevredekiler, o anları cep telefonu kameralarıyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, paylaşımları ihbar kabul edip, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. A.K., polis tarafından adresine yapılan baskında suç aletiyle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan A.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
