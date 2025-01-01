Yılbaşı Kontrollerinde Üç Şüpheli Yakalandı
Keşan'da yılbaşı dolayısıyla yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan üç şüpheli yakalandı. Bir şüpheli tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı. Ayrıca, üst aramalarında uyuşturucu ve av tüfeği ele geçirildi.
Keşan'da yılbaşı dolayısıyla yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yılbaşı dolayısıyla farklı noktalarda denetim ve kontroller yapıldı.
Kontrollerde aranan 3 şüpheli yakalandı, bu şüphelilerden biri işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı, diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı.
Üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ve 3 av tüfeği ele geçirilen 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Kontrollerde eksikleri nedeniyle 7 araç sürücüsüne 12 bin 268 lira cezai işlem uygulandı.