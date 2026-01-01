Haberler

Yılbaşı gecesi bıçaklanan Baran, kurtarılamadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta yılbaşı gecesi tartıştığı 20 yaşındaki Emirhan A. tarafından bıçaklanan 19 yaşındaki Baran Kırmıt, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası Emirhan A. gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

SİVAS'ta yılbaşı gecesi tartıştığı Emirhan A. (20) tarafından göğsünden bıçaklanan Baran Kırmıt (19), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Sularbaşı Mahallesi Kepenek Caddesi'nde meydana geldi. Baran Kırmıt ile Emirhan A. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Emirhan A., Baran Kırmıt'ı göğsünden bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Baran Kırmıt, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kırmıt, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Otopsi işlemleri tamamlanan Baran Kırmıt'ın Yıldızeli ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan, olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Emirhan A., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT/SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Artvin'de çığın altında kalan çobanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Çığ faciasında bir çobanın daha cansız bedenine ulaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır
Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası
Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı

Görüntü İstanbul'dan! Yeni yılın ilk gününde felaketi yaşadılar
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor

Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor
Galatasaray ocak ayında tam 7 maça çıkacak

Galatasaray ocak ayında bakın kaç maça çıkacak