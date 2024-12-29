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"Burası şeriat ülkesi" diyerek yeni yıl pazarına saldıran şahıs tutuklandı

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Eskişehir'de yılbaşı etkinlikleri için kurulan alana zarar veren ve "Burası şeriat ülkesi" diye bağıran saldırgan tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen yeni yıl pazarı, sabah erken saatlerde B.Ö. isimli şahsın saldırısına uğradı.

"BURASI ŞERİAT ÜLKESİ"

Pazar alanındaki masa ve sandalyelere, süsleme materyallerine kasten zarar veren B.Ö, "Burası şeriat ülkesi" diye bağırdı. Daha sonra Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü büstünün yanına giden şahsın, "Putların hepsini yıkacağız" dediği duyuldu.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Saldırgan olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan kontrolde şahsın 1.15 promil alkollü olduğu belirlendi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan şüpheli B.Ö, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret", "kamu malına zarar verme", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Böyle gereksizler çok var bu ülkede hepside boş beleş ülkeye 1 gram faydası olmayan kişiler

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