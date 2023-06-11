Yoldan geçen vatandaş kayıtsız kalamadı! Yılanların çiftleşme dansı kamerada

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarlasına giden bir köylü, birbirine sarılı 1 metre boyunda 2 yılan gördü. İki yılanın çiftleşme dansı yaptığını gören vatandaş, hemen o anları kayda aldı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde otomobil ile tarlasına gitmek isteyen Turgay Duman, Evciler köyü yolu üzerinde birbirine sarılı 1 metre uzunluğunda 2 yılan gördü.

ANBEAN KAYDETTİ

Yılanların 'çiftleşme dansı' yaptığını fark eden Duman, o anları cep telefonu ile görüntüledi. Görüntüler sosyal medyada da büyük ilgi gördü.