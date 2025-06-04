Yıkımda Türk Bayrağına Vefa: İş Makinesi Operatörünün Duygusal Anı

Yıkımda Türk Bayrağına Vefa: İş Makinesi Operatörünün Duygusal Anı
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Yıkımda Türk Bayrağına Vefa: İş Makinesi Operatörünün Duygusal Anı
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Malatya'da bir iş makinesi operatörü, yıkımını gerçekleştirdiği binanın balkonuasındaki Türk bayrağını indirmek için canını tehlikeye attı. Bu duygusal anlar, işçilerin çektiği görüntülerle sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Hasarlı bina yıkımında iş makinesi operatörünün Türk bayrağı hassasiyeti

Yıkılmak üzere olan binaya girerek canını tehlikeye attı, Türk Bayrağını alıp indirdi

MALATYA - Asrın felaketinden etkilenen illerden biri olan Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürerken, bir iş makinesi operatörü yıkımını yapacağı binada balkona asılı Türk bayrağını fark edince yıkımı durdurup bayrağı indirdi.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerinin yıktığı illerden biri olan Malatya'da yeni binaların yapımı hızla sürerken, bir taraftan da mahkeme süreçleri tamamlanan ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde bulunan 12 katlı bir binanın da yıkım işlemleri sırasında sekizinci katın balonunda asılı Türk bayrağını fark eden iş makinesi operatörü yıkımı durdurarak binaya çıktı. Yıkılması an meselesi olan binaya canını tehlikeye atarak giren operatör, balkondaki Türk bayrağını alarak aşağı inerken saniyeler sonra ağır hasarlı 12 katlı bina yıkıldı.

Bu anlar işçilerin çektiği görüntüler ile sosyal medyada da paylaşılarak kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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