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Yıkım sırasında ağır hasarlı bina çöktü; iş makinesi operatörü enkaz altında kaldı (2)

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ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYORGaziantep'te kontrollü yıkım sırasında çöken binanın altında kalan iş makinesi operatörünü kurtarma çalışmaları, AFAD, itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.

ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Gaziantep'te kontrollü yıkım sırasında çöken binanın altında kalan iş makinesi operatörünü kurtarma çalışmaları, AFAD, itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri tarafından sürdürülüyor. Bu arada enkaz alanı, havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Güncel

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