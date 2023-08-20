Yıkım sırasında ağır hasarlı bina çöktü; iş makinesi operatörü enkaz altında kaldı (2)
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ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYORGaziantep'te kontrollü yıkım sırasında çöken binanın altında kalan iş makinesi operatörünü kurtarma çalışmaları, AFAD, itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.
ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Gaziantep'te kontrollü yıkım sırasında çöken binanın altında kalan iş makinesi operatörünü kurtarma çalışmaları, AFAD, itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri tarafından sürdürülüyor. Bu arada enkaz alanı, havadan görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Güncel