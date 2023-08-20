Yıkım sırasında ağır hasarlı bina çöktü; iş makinesi operatörü enkaz altında kaldı (2)

ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYORGaziantep'te kontrollü yıkım sırasında çöken binanın altında kalan iş makinesi operatörünü kurtarma çalışmaları, AFAD, itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.

ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Gaziantep'te kontrollü yıkım sırasında çöken binanın altında kalan iş makinesi operatörünü kurtarma çalışmaları, AFAD, itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri tarafından sürdürülüyor. Bu arada enkaz alanı, havadan görüntülendi.