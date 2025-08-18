Yığılca'da 'Pat Pat' ile Otomobil Çarpıştı: 1'i Ağır 3 Yaralı
Düzce'nin Yığılca ilçesinde 'pat pat' tarım aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı, yaralılardan 1'inin durumu ağır.
Yığılca yolu Güneyaltı mevkisinde Semih Y. yönetimindeki 81 ABL 408 plakalı otomobil ile Ali A'nın kullandığı "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Enes Y. yaralandı.
Ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ali A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
