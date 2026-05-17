Dereye savrulan otomobilin sürücüsü yaralandı

DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde kontrolden çıkarak dereye uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yığılca ilçesi Yedigöller grup yolu Melen kıyısı mevkisinde meydana geldi. İsmail A. yönetimindeki 14 BA 708 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yoldan çıkarak dereye uçtu. Otomobil suların içerisinde kalırken olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonrasında otomobilden kendi imkanları ile çıkan yaralı sürücü İsmail A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı