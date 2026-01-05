Düzce'de çıkan yangında tek katlı köy evi kullanılamaz hale geldi

Düzce'nin Yığılca ilçesinde köy evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Redifler Köyü Doğancılar Mahallesi'nde Mestan Durmaz'a ait olduğu öğrenilen tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Binadan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye sevk edilen Yığılca Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmalarının da tamamlandığı yangında, tek katlı evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.