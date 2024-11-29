Yığılca'da 5 Katlı Apartmandan Mahsur Kalan Köpek Kurtarıldı
Düzce'nin Yığılca ilçesinde, terasta mahsur kalan bir köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Köpek, kontrolü için veterinere götürüldü.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde, 5 katlı apartmanın terasında mahsur kalan köpeğin yardımına itfaiye yetişti.
Atatürk Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın terasından köpek sesi duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle apartmanın terasına ulaşarak köpeği kurtardı.
Köpek, kontrolü yapılmak üzere veterinere götürüldü.