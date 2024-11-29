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Yığılca'da 5 Katlı Apartmandan Mahsur Kalan Köpek Kurtarıldı

Yığılca'da 5 Katlı Apartmandan Mahsur Kalan Köpek Kurtarıldı
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Düzce'nin Yığılca ilçesinde, terasta mahsur kalan bir köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Köpek, kontrolü için veterinere götürüldü.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, 5 katlı apartmanın terasında mahsur kalan köpeğin yardımına itfaiye yetişti.

Atatürk Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın terasından köpek sesi duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle apartmanın terasına ulaşarak köpeği kurtardı.

Köpek, kontrolü yapılmak üzere veterinere götürüldü.

Kaynak: AA / Gökhan Alkan - Güncel
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