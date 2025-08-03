Yezidilerin Dönüşü: Midyat'ta Kutlamalar ve Yeni İnşaatlar

MARDİN'in Midyat ilçesine bağlı kırsal Güven Mahallesi, terör olayları nedeniyle yaklaşık 50 yıl önce terk edildi. Bölgede sağlanan huzurla Avrupa'da yaşayan Yezidiler, yıllar sonra yeniden memleketlerine dönmeye başladı. Midyat Belediyesi tarafından başlatılan asfalt çalışmaları ise halaylarla kutlandı.

Midyat ilçesinde yaklaşık 50 yıl önce terör olayları ve güvenlik kaygıları nedeniyle boşaltılan kırsal Güven Mahallesi, uzun yıllar sessizliğe büründü. Almanya, Fransa ve Belçika gibi ülkelerde yaşayan Yezidi vatandaşlar, bölgede sağlanan huzurla birlikte yeniden dönüş yapmaya başladı. Köylerine dönen aileler, yıllar süren birikimleriyle modern yapılar inşa etti. Taş evlerin yerine yükselen villalar, bölgenin çehresini değiştirdi. Midyat Belediyesi tarafından altyapı çalışmaları kapsamında başlatılan sıcak asfalt çalışmaları, mahalleli tarafından coşkuyla karşılandı. Belediye Başkanı Veysi Şahin'in talimatıyla başlatılan çalışmalarda, Kurpo Caddesi'nde asfalt serimine geçildi. Yol yapım çalışmaları sırasında bazı mahalleliler, kemençe eşliğinde halay çekti. Belediye personeli de halaya eşlik ederek kutlamalara ortak oldu.

'MEMLEKETİMİZDE HUZUR, SEVGİ VE BARIŞ VAR'

Mahallelilerden Şevki Atalan, Avrupa'daki diğer Yezidi ailelerin de döneceğine inandığını belirterek, "50 sene sonra memleketimize geri dönmek çok büyük mutluluk. Ev yapınca yol, su, elektrik de gerekiyor. Belediye Başkanımız Veysi Şahin bize bu şerefi verdi. Bugün yol çalışmaları başladı, teşekkür ediyoruz. Bugün tarihi bir gün, kemençe getirdik, halay çektik. Her gün böyle bir gün olmaz. Belediye Başkanımıza ve tüm Midyat Belediyesi'ne saygı ve selamlarımı sunuyorum" dedi. dedi.

Midyat Belediyesi Fen İşleri Personeli Sadık Özel de yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Başkanımız Veysi Şahin'in talimatları doğrultusunda yol çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.