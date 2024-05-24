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Yetkisiz Estetik Operasyon Yapan Kadın Gözaltına Alındı

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yetkisi olmadan evinde estetik operasyonlar yaptığı iddia edilen kadın gözaltına alındı. Evde yapılan aramada birçok estetik malzeme ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yetkisi olmadan evinde estetik operasyonlar yaptığı iddia edilen kadın gözaltına alındı.

Kapaklı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde yaşayan S.A'nın evine gelen kişilere dolgu, botoks gibi estetik operasyonlar yaptığı bilgisi üzerine evde arama yaptı.

Aramada içerisinde sıvı bulunan 22 cam tüp, 22 şırınga, 14 ampul ve 110 enjeksiyon iğne ucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Tekirdağ Kapaklı Suç Sağlık Güncel Haberler

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