Yetkisiz Estetik Operasyon Yapan Kadın Gözaltına Alındı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yetkisi olmadan evinde estetik operasyonlar yaptığı iddia edilen kadın gözaltına alındı.

Kapaklı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde yaşayan S.A'nın evine gelen kişilere dolgu, botoks gibi estetik operasyonlar yaptığı bilgisi üzerine evde arama yaptı.

Aramada içerisinde sıvı bulunan 22 cam tüp, 22 şırınga, 14 ampul ve 110 enjeksiyon iğne ucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.