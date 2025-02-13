AK Parti'den TÜSİAD'a sert tepki: Kötü sicilini geride bırakmak için çaba göstermeli

AK Parti'den TÜSİAD'a sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Dünya barışı için büyük tehdit

Erdoğan, Trump'ı topa tuttu: Büyük bir tehdit
Mansur Yavaş'ın 'Adayım' sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt

Yavaş'ın "Adayım" sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt
Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu

Kayınpeder gelinini öldürdü, duruşmaya torununun sözleri damga vurdu

Yetim Vakfı, Ramazan'da 28 Ülkede Yardım Faaliyetlerine Başladı

Yetim Vakfı, Ramazan'da 28 Ülkede Yardım Faaliyetlerine Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yetim Vakfı, bu Ramazan'da, insani krizlerin yaşandığı 28 ülkede ihtiyaç sahibi yetim çocuklar ve ailelerine destek sağlayacak. Kumanya, iftar, zekat ve çocuk paketleri gibi yardımlar dağıtılacak.

Yetim Vakfı, ramazan ayında başta Türkiye olmak üzere 28 ülkede yetim çocuklar ve ailelerine yardım ulaştıracak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, savaş, doğal afet ve yoksulluk gibi insani krizlerin yaşandığı coğrafyalarda yetim kalmış ve şefkat bekleyen çocuklarını odağına alan vakıf, "Bu Ramazan Kalbine Dokun" sloganıyla yola çıkarak yardım faaliyetlerinde bulunacak.

Vakıf, başta Türkiye olmak üzere Afganistan, Arakan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna-Hersek, Burkina Faso, Çad, Filistin, Gana, Gine, Hindistan, Irak, İran, Kenya, Lübnan, Mali, Moritanya, Nepal, Somali, Sri Lanka, Sudan, Suriye, Togo, Tunus, Yemen ve Zimbabve'de ihtiyaç sahiplerine ulaşacak.

Yardım çalışmaları kapsamında, zorlu yaşam koşullarıyla mücadele eden ailelere kumanya, iftar, zekat, fitre ve fidye dağıtımı yapılacak. Bunların yanı sıra yetim çocukların ramazan heyecanlarına ortak olmak için Çocuk Paketi ile bayramlık kıyafetler hediye edilecek.

Gazze'ye özel çalışma

Yetim Vakfı, 15 ay boyunca bombaların altında yaşam mücadelesi veren Gazze için özel bir çalışma gerçekleştirecek. Ramazana özel desteklerin dışında 250 bin Gazzeli'ye iftar sofrası kurmayı planlayan vakıf, bölgeye özel iftar ikram bedelini 200 lira olarak belirledi.

Hayırseverler için bağış fiyatları, çocuk paketi 400, kumanya 1300, bayramlık 1500, fitre 180, fidye 180 ve itfar 180 lira olarak belirlendi.

Yetim Vakfı ayrıca halihazırda destek bekleyen 5 bin yetim çocuğu, ramazan vesilesiyle sponsorluk sistemine katmayı hedefliyor. Hayırseverler zekatlarıyla vakfın sitesi üzerinden bir yetime sponsor olabilecek.

Kaynak: AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Güncel
img

Umre'de ihrama girip poz verdiler
img

Saldırı iddialarının ardından Pezeşkiyan İsrail'e meydan okudu
img

Adalet Bakanı Tunç'u küplere bindiren toplantı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan destek

Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya sürpriz destek
Almanya'yı birbirine katan saldırganın kimliği belli oldu

Almanya'yı savaş alanına çeviren saldırganın kimliği belli oldu
Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti

Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki ABD'li eşi hayatını kaybetti
Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi

Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi
Asgari ücretle çalışan vatandaşın yaptığı bağış olay oldu

Asgari ücretle çalışan vatandaşın yaptığı bağış olay oldu
Burak Özçivit'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu

Burak Özçivit'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.