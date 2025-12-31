Haberler

MHP'li Özdemir, Andhoy'daki Yetim Türkmen Çocuklarının Bahçeli İçin İlettiği Doğum Günü Mesajını Paylaştı

Güncelleme:
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Afganistan'daki Türkmenevi Talebe Yurdu'ndaki yetim Türkmen çocuklarının, Devlet Bahçeli'nin doğum günü dolayısıyla gönderdiği mesajı paylaştı ve çocukların eğitimine olan ilgisine vurgu yaptı.

(ANKARA) – MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Afganistan'ın Andhoy kentindeki Türkmenevi Talebe Yurdu'nda bulunan yetim Türkmen çocukların, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin doğum günü dolayısıyla ilettikleri mesajı paylaştı.

İsmail Özdemir, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Afganistan'ın Andhoy kentindeki Türkmenevi Talebe Yurdu'nda bulunan yetim Türkmen çocuklarının Devlet Bahçeli için ilettiği mesajı paylaştı. Özdemir, "Türk dünyasının bağrından gelen tertemiz niyetler ve yükselen makbul dualar ömrünüze bereketler versin Liderim… Rabbimiz sizi Türk Milleti'nin başından eksik eylemesin" ifadelerini kullandı.

Özdemir, ayrıca paylaşımında ayrıca Andhoy Türkmenevi Talebe Yurdu'nda kalan yetim Türkmen çocuklarının, eğitim ve yetişmeleriyle yakından ilgilendiğini belirttikleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin doğum gününü kutladıklarını kaydetti.

