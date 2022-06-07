Yeşilyurt'ta yağmur duası yapıldı - Haberler

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Yeşilyurt'ta yağmur duası yapıldı

AA - Ramazan Sarıcan - Güncel
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Yeşilyurt'ta yağmur duası yapıldı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde yağmur duası gerçekleştirildi.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde yağmur duası gerçekleştirildi.

Yeşilyurtlular, bereketli bir sezon için Kuşcu köyü Alan mevkisinde bir araya geldi. Yeşilyurt Merkez Camisi imam hatibi Mustafa Çetin'in Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra İlçe Müftüsü Nuri Tapan tarafından yağmur duası yapıldı.

Dua sonrası katılımcılara kavurma, pilav ve ayran ikram edildi.

Yağmur duasına Yeşilyurt Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt, Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz ile siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

AA / Ramazan Sarıcan - Güncel

Mustafa Çetin Yeşilyurt Hisarcık Tokat Güncel Haberler

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