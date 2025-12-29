Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde taşımalı eğitime bugün ara verildi
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi. İlçede buzlanma riski ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle önlem alındı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel