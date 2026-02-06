Haberler

Yeşilyurt'ta, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anıldı

Yeşilyurt'ta, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına Yeşilyurt ilçesinde okullarda saygı duruşu yapıldı. Anma programında İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Vural da yer aldı.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için okullarda saygı duruşunda bulunuldu.

Kahramanmaraş merkezli depremin yıl dönümünde Yeşilyurt ilçesinde anma töreni düzenledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Vural'ın da katıldığı anma programı, Milli Hakimiyet İlkokulu'nda ilk ders zili öncesinde yapıldı.

Okul önünde toplanan öğrenci ve öğretmenler, depremde yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulundu.

Kaynak: AA / Ramazan Sarıcan - Güncel
Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Depremin simge isminin dinmeyen acısı

Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Simge ismin dinmeyen acısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şenol Güneş'ten çok konuşulan yapay zeka sözleri

Yapay zeka için söyledikleri olay oldu
Trump önüne geleni vurmaya devam ediyor! Bahanesi ise şimdiden hazır

Önüne geleni vurmaya devam ediyor! Bahanesi ise şimdiden hazır
Dev banka kepenkleri kapatıyor! Onlarca şubenin fişi çekildi

Dev banka kepenkleri kapatıyor! Onlarca şubenin fişi çekildi
''Saç örme'' akımına katılmanın bedeli ağır oldu! Amedsporlu futbolcuya dev ceza

''Saç örme'' akımına katılmanın bedeli çok ağır oldu
Şenol Güneş'ten çok konuşulan yapay zeka sözleri

Yapay zeka için söyledikleri olay oldu
Fener taraftarını kahreden gol

Fener taraftarını kahreden gol
İki ilde kuvvetli yağış! Can kayıpları var

İki ili gece afet vurdu! Uyarıları dinlemedi bu halde bulundu