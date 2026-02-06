Yeşilyurt'ta, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına Yeşilyurt ilçesinde okullarda saygı duruşu yapıldı. Anma programında İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Vural da yer aldı.
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için okullarda saygı duruşunda bulunuldu.
Kahramanmaraş merkezli depremin yıl dönümünde Yeşilyurt ilçesinde anma töreni düzenledi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Vural'ın da katıldığı anma programı, Milli Hakimiyet İlkokulu'nda ilk ders zili öncesinde yapıldı.
Okul önünde toplanan öğrenci ve öğretmenler, depremde yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulundu.
Kaynak: AA / Ramazan Sarıcan - Güncel