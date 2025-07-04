Yeşilyurt'ta Aşure Dağıtımı Yapıldı

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Tokat'ın Yeşilyurt İlçe Müftülüğü ve Kaymakamlık işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, Merkez Camisi önünde bin kişiye aşure ikram edildi. Dağıtım, İlçe Müftüsü Murat Darılmaz ve ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Tokat'ın Yeşilyurt İlçe Müftülüğü ile Yeşilyurt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı organizesinde vatandaşlara aşure dağıtımı gerçekleştirildi.

Yeşilyurt Müftülüğü, Merkez Camisi önüne kurulan stantta cuma namazı sonrası bin kişiye aşure dağıttı.

Aşure dağıtımı, İlçe Müftüsü Murat Darılmaz, Müftülük ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli tarafından yapıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Sarıcan - Güncel
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