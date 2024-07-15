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Tokat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinliği Gerçekleştirildi

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Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Hükümet Konağı önünde yapılan programa Kaymakam Vekili Fatih Döner, Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sami Burak Aksoy ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, İlçe Müftüsü Murat Darılmaz tarafından şehitler için dua edildi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma Kaymakam Vekili Döner tarafından yapıldıktan sonra öğrenciler ve emniyet teşkilatı mensupları tarafından şiirler okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının dinlenmesinin ardından sinevizyon gösterimi ve ilahi dinletisi düzenlendi.

Kaynak: AA / Güncel

Yeşilyurt Demokrasi 15 Temmuz Tokat Politika Güncel Haberler

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